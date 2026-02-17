Mañana el quirófano móvil estará en barrio Campo Verde

La comuna capitalina, a través de la Dirección de Zoonosis, continuará esta semana fortaleciendo las acciones de prevención y cuidado de la salud animal y pública, desarrollando al respecto operativos de quirófano móvil para la castración de mascotas, además de vacunación y registro de las mismas en distintos sectores de la ciudad.

En ese sentido, se informó que mañana el quirófano móvil estará desde las 8 en la avenida Flor del Pago 1.111 del barrio Campo Verde; el jueves habrá vacunación y registro de 9 a 12 en calle Palpalá (Manzana 733 Lote 3) de Alto Comedero, y el viernes vacunación y registro, de 15 a 18, en Baldi esquina La Rioja del barrio Cuyaya. Desde el municipio se invitó a los vecinos a participar de estas jornadas, recordando la importancia de la tenencia responsable y el cuidado sanitario de los animales de compañía.

En Palpalá

Por su parte, la Municipalidad de Palpalá informó el cronograma de vacunación antirrábica de esta semana, la cual se prevé que se cumpla íntegramente en el barrio 2 de Abril de su jurisdicción. Detalló que mañana miércoles el puesto de vacunación gratuita estará en calle El Fuerte (viviendas de AHZ), de 9 a 12, y en el SUM del barrio de 16 a 19; en tanto que el jueves 19 se ubicará en calle El Carmen y Pilar Bermúdez, de 9 a 12, y el viernes en la calle Santa Bárbara, en el mismo horario matutino. Desde el municipio se advirtió que la actividad se suspenderá en caso de lluvia y que continuará en forma correlativa. Asimismo, se informó que quienes quieran vacunar a sus mascotas también pueden acercarse al sector Zoonosis (Centro Cívico), de lunes a viernes, de 7.30 a 12.30.

Por otro lado, la Municipalidad de Palpalá inscribe para el ingreso al Centro de Formación Profesional 1, con cupos limitados. Los interesados deben dirigirse a avenida San Martín 440 del barrio Belgrano, de 8 a 12. Requisitos: presentarse de manera personal, con copia de DNI, constancia de Cuil, partida de nacimiento actualizada, certificado de estudios primarios o secundarios autenticado por el Ministerio de Educación. Personas con discapacidad: CUD y carnet sanitario.