Barcelona cayó y le cedió al Real Madrid el liderazgo

Barcelona desaprovechó las oportunidades y cayó como visitante por 2 a 1 ante Girona en un partido correspondiente a la 24º fecha de la Liga de España, llevado a cabo en el estadio "Municipal de Montilivi".

El único gol para el conjunto "azulgrana" lo convirtió Pau Cubarsí, a los 14 minutos del segundo tiempo, mientras que para los locales anotaron Thomas Lemar y Fran Beltrán, a los 17' y 42 minutos del mismo periodo, respectivamente.

Por su parte, Joel Roca vio la tarjeta roja en el elenco comandado por Míchel, a los 54' del complemento.

En tanto, el atacante argentino Claudio Echeverri, surgido en las inferiores de River y con paso por el Manchester City y Bayer Leverkusen, vio acción desde los 28 minutos del segundo periodo cuando ingresó en lugar de Vladyslav Vanat.

Barcelona dejó pasar una gran ocasión para escalar nuevamente a la cima del campeonato español y quedó como escolta del Real Madrid con 58 puntos, a dos de diferencia.

Recién en el segundo periodo, Pau Cubarsí conectó de cabeza un centro desde la derecha del francés Jules Koundé y puso el 1 a 0 para adelantar a los dirigidos por Hans-Dieter Flick.

Sin embargo, Barcelona se fue apagando poco a poco y cedió terreno, situación que aprovechó Girona para golpear por duplicado con goles de Lemar y Beltrán y llevarse tres puntos vitales para su lucha por no descender.