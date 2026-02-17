Conducía alcoholizado una motocicleta robada

Un joven alcoholizado conducía una motocicleta sustraída en Buenos Aires y fue detenido, en la ciudad de Humahuaca. Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró este fin de semana en la intersección de la avenida San Martín y la calle Formosa, en la mencionada ciudad quebradeña.

Fue en esas circunstancias que personal de Seguridad Vial desplegó un control vehicular, cuando interceptó a un joven de 25 años que conducía una motocicleta Bajaj Rouser de 200 cc de clinidradas. El personal sometió al protagonista a un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo con 2 g/l de alcohol en sangre.

Además, los efectivos inspeccionar los datos del motor del rodado y cayeron en cuenta que registraba un pedido de secuestro activo por el delito de “hurto agravado”, a solicitud de la Fiscalía Nacional N°39 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por tal motivo la motocicleta fue secuestrada y el inculpado quedó detenido, a disposición de la Justicia.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 15°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de las Acusación.