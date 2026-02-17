25°
17 de Febrero,  Jujuy, Argentina
San Valentín
Cazzu
Galería Intemporel
carnaval 2026
Incendio en Ciudad de Nieva
PERICO
San Pedro
SALTA
Humahuaca

Conducía alcoholizado una motocicleta robada

El rodado de 200cc había sido sustraído en la ciudad de Buenos Aires.

Martes, 17 de febrero de 2026 00:00
INCAUTADA | LA MOTOCICLETA RECUPERADA QUEDÓ A DISPOSICIÓN DE LA JUSTICIA.

Un joven alcoholizado conducía una motocicleta sustraída en Buenos Aires y fue detenido, en la ciudad de Humahuaca. Según fuentes consultadas por este matutino, el episodio se registró este fin de semana en la intersección de la avenida San Martín y la calle Formosa, en la mencionada ciudad quebradeña.

Fue en esas circunstancias que personal de Seguridad Vial desplegó un control vehicular, cuando interceptó a un joven de 25 años que conducía una motocicleta Bajaj Rouser de 200 cc de clinidradas. El personal sometió al protagonista a un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo con 2 g/l de alcohol en sangre.

Además, los efectivos inspeccionar los datos del motor del rodado y cayeron en cuenta que registraba un pedido de secuestro activo por el delito de “hurto agravado”, a solicitud de la Fiscalía Nacional N°39 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por tal motivo la motocicleta fue secuestrada y el inculpado quedó detenido, a disposición de la Justicia.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 15°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de las Acusación.

