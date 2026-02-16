Evangelina Anderson e Ian Lucas habrían pasado San Valentín juntos

Tras semanas de rumores y declaraciones cruzadas, la vida amorosa de Evangelina Anderson vuelve a ser tema de conversación. Una serie de descuidos en sus redes sociales indicarían que la modelo pasó el fin de semana de los enamorados junto al influencer Ian Lucas, su compañero en MasterChef Celebrity.

A pesar de llevar un estilo de vida vegetariano, la modelo sorprendió a sus seguidores al postear un video frente a una parrilla: “Te hago el asado y todo…”, indicaba el clip, musicalizado con una canción de Bad Bunny. La intención inicial parecía ser un guiño a su supuesta soltería, debido a la elección musical, y de alguna manera despistar a su audiencia, sin advertir que el escenario la delataría.

imagen de redes sociales

Tras la inmediata viralización del contenido en redes, la periodista Paula Varela fue la encargada de identificar el lugar del video. Según la panelista, el balcón y la decoración coinciden con el departamento de Ian Lucas.

“Que rápido llega la data!! Es ASÍ! Llego con el turco a la casa DE IAN, los vieron entrar y salir. El tema es que después volvió a entrar pero SOLA !!!”, reveló con lujo de detalles.

“Ahí está: casa de Ian, remera de Ian, short de Ian... ¿para qué lo sube?”, cuestionó Varela, señalando que Evangelina vestía prendas que pertenecen al joven influencer.

La viralización fue tan inmediata que generó una reacción defensiva en la protagonista, minutos después de que la información de Varela circulara en X, Anderson eliminó el video de sus historias de Instagram.