Qué fin de semana largo llega tras los feriados de carnaval 2026

Tras el fin de semana de cuatro días por los Carnavales, hay que mirar el calendario para organizar la próxima escapada. Y la combinación de fechas generará otro fin de semana largo de cuatro días en marzo, mientras que este año las Pascuas en abril llegan con una coincidencia sorpresa.

Los trabajadores tendrán en marzo un feriado de cuatro días, aunque con una salvedad. Es que el Gobierno nacional estableció que el lunes 23 de marzo (como el viernes 10 de julio y el lunes 7 de diciembre) sea agregado como días no laborables adicionales en una disposición que comienza a regir desde el día posterior a su publicación y que se suma a los feriados ya previstos en el artículo 7° de la Ley N° 27.399, normativa que regula los días festivos nacionales.

De esta manera, el feriado no laborable del lunes 23 de marzo permitirá un descanso extendido en torno al feriado del 24 de marzo cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que comenzará el sábado 21.

En el mes de abril, la Iglesia Católica establece que la Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos y finaliza con el Domingo de Pascua, cuando se celebra la resurrección de Jesús.

En 2026, las Pascuas en Argentina conformarán un fin de semana extralargo de 4 días. Esto se debe a la coincidencia del feriado por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas con el inicio de la Semana Santa.

El calendario oficial de la Argentina.gob.ar ya contempla este descanso extendido como una de las principales oportunidades turísticas del año.

La particularidad es que el 2 de abril, que la Iglesia marca como Jueves Santo, coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, un feriado nacional inamovible en Argentina.

Habitualmente, el Jueves Santo es considerado día no laborable, lo que significa que cada empleador define si se trabaja o no. Sin embargo, al coincidir con un feriado nacional, en 2026 tendrá el carácter de feriado obligatorio.

Según la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), quienes trabajen un feriado nacional deberán cobrar el doble de una jornada habitual, tal como ocurre con cualquier otro feriado.

De esta manera, el fin de semana largo quedará conformado por jueves 2, viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril, generando una de las pausas más extensas del primer semestre del año.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

16 y 17 de febrero : Carnaval.

24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 y 3 de abril : Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas y Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo : Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.

9 de julio : Día de la Independencia.

8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

17 de junio : Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.

12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.

Feriados con fines turísticos

El calendario de turismo 2026 en Argentina destaca por un verano fuerte con el feriado de Carnaval del 14 al 17 de febrero, junto con múltiples fines de semana largos, incluyendo el de Semana Santa (30 de marzo al 3 de abril). El Gobierno impulsa el turismo local con opciones de financiación en 6, 9 y 12 cuotas.