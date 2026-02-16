Motociclista en grave estado tras chocar con un automóvil

Un siniestro vial protagonizado por un automóvil y una motocicleta dejó como saldo a un joven herido de gravedad, en la ciudad de Perico. Según fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado domingo en la intersección de la avenida Éxodo y la calle Leandro Alem.

Fue en esas circunstancias que dos hombres se desplazaban a bordo de una motocicleta, cuando colisionó con un automóvil. De manera inmediata los testigos alertaron a las autoridades y una comisión de efectivos policiales y personal del Same se constituyó en el lugar.

Los paramédicos asistieron a los ocupantes del rodado de menor porte y los trasladó de urgencias al hospital “Arturo Zabala”, donde la persona que circulaba como acompañante quedó internado en sala de Observación. Mientras que el conductor de la motocicleta, debido a la gravedad de las heridas, tuvo que ser derivado al hospital “Pablo Soria” de la capital jujeña, donde fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneal grave y quedó alojado en sala de shock room.

En el lugar de los hechos, personal de Seguridad Vial trabajó en el reordenamiento vehicular y los efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor, para determinar las causantes del lamentable hecho. La motocicleta fue secuestrada de manera preventiva.