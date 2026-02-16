“Queremos Justicia y que los responsables paguen”

Familiares de Olivia Fernández (3) y Blanca Coca (42), dos de las cinco víctimas del incendio ocurrido en Ciudad de Nieva en febrero del año pasado, se movilizaron a la plaza Belgrano y exigieron celeridad en la investigación. Adelantaron que este mes tienen previsto realizar dos marchas más.

Briana Fernández, tía de Olivia, expresó a El Tribuno de Jujuy que “salimos a pedir Justicia, a marchar por ellos, porque el caso quedó en la nada, no hay detenidos y lo que nosotros queremos es Justicia y que los que fueron responsables paguen”. “El 25 de febrero vamos a realizar otra marcha y el 28, que se cumple un año del incendio, vamos al cementerio y a marchar en el supermercado, lo más seguro es que sea por la mañana”, adelantó.

También recordó con profundo dolor que “este 2 de marzo Olivia cumpliría cuatro añitos. Ese día la bebé estaba con su abuela (Blanca Coca), que vivía en Ciudad de Nieva, y como el super quedaba a la vuelta de su casa se fueron las dos solicitas”.

“No sé qué se habrá incendiado, pero no hubo salidas de emergencias, no hubo matafuego, no hubo nada. No hubo precaución para nada, no estaban preparados. Queremos que paguen porque no tiene las medidas para tener un supermercado. Sino toda la gente habría salido sana y salva”, agregó. Por último hizo un pedido a la sociedad: “Me gustaría que la gente nos apoye y nos ayude, ahora más que nada porque se va a cumplir un año y no hubo cambios. Sino exigimos justicia ahora, esto va a seguir así, la injusticia va a seguir y todo va a quedar en la nada”.

Cabe recordar que hecho se registró cerca del mediodía del 28 de febrero de 2025, cuando se produjo un incendio en un supermercado del barrio Ciudad de Nieva. Como consecuencia, cinco personas murieron y otras 37 resultaron heridas.