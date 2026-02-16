Inauguraron muestra artística

Quedó inaugurada la muestra “El Diablo Anda Suelto” del artista visual jujeño Siro José Goyechea, en la Galería de Arte Intemporel, con la participación de referentes del ámbito cultural y artístico de la provincia y un nutrido público que acompañó la apertura.

Del acto participaron el propio artista y la creadora de Intemporel Galerie, Teresa Dionisio W., junto al secretario de Cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena. La inauguración contó además con un cierre musical a cargo de la Jujeña Jazz Band. La muestra podrá visitarse hasta el 24 de este mes, de lunes a sábados de 17.30 a 21.30.