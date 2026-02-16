23°
Galería Intemporel

Inauguraron muestra artística

“El Diablo Anda Suelto” es de Siro José Goyechea.

Lunes, 16 de febrero de 2026 23:42
PRESENCIAS | EL SECRETARIO RODRÍGUEZ BÁRCENA, TERESA DIONISIO Y SIRO GOYECHEA, EN LA APERTURA.

Quedó inaugurada la muestra “El Diablo Anda Suelto” del artista visual jujeño Siro José Goyechea, en la Galería de Arte Intemporel, con la participación de referentes del ámbito cultural y artístico de la provincia y un nutrido público que acompañó la apertura.

Del acto participaron el propio artista y la creadora de Intemporel Galerie, Teresa Dionisio W., junto al secretario de Cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena. La inauguración contó además con un cierre musical a cargo de la Jujeña Jazz Band. La muestra podrá visitarse hasta el 24 de este mes, de lunes a sábados de 17.30 a 21.30.

