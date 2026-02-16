Joven sufrió una descarga eléctrica y fue hospitalizado

Un joven fue hospitalizado con heridas de consideración tras sufrir una descarga eléctrica, al entrar en contacto con un poste del alumbrado público, y ser socorrido por vecinos, en la ciudad de San Pedro. Según fuentes consultadas por este diario, el episodio tuvo lugar días atrás alrededor de las 19 sobre un tramo de la avenida Libertador, en el barrio La Merced.

Fue en esas circunstancias que un joven de 28 años se encontraba sobre el techo de un domicilio y por razones que son materia de investigación, sufrió una descarga eléctrica al entrar en contacto con un poste del alumbrado público. Vecinos del sector alertaron de inmediato al Sistema de Emergencias 911 y una comisión de efectivos policiales y personal del Same se constituyó.

Allí, con la colaboración de vecinos lograron extraer a la víctima y la derivaron de urgencias al hospital “Guillermo Paterson”, donde quedó alojada y su estado de salud es reservado. Efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor y las actuaciones complementarias quedaron a cargo del personal de la Seccional 52°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.