Muy buen triunfo “lobo” para iniciar el campeonato

Por la primera fecha del campeonato de la Primera Nacional se midieron ayer en el estadio “23 de Agosto” ante un buen marco de público pese al feriado por Carnaval, Gimnasia y Esgrima y Midland.

Fue una muy buena victoria 2 a 1 del club “albiceleste” ante uno de los equipos recientemente ascen‑didos a la categoría. Esto ocurrió luego de una merecida clasificación a los 16avos de final de Copa Argentina, el miércoles pasado,

por lo que los de Pellerano cerraron una semana muy positiva y prometedora para lo que viene.

Repasando el duelo entre “lobos” y “funebreros”. En los primeros 10 minutos de juego el combinado “albiceleste” hizo correr el balón con mucho traslado pero no fue tan punzante en el área de Midland.

Gimnasia empezó llegando con facilidad y por eso mereció abrir el marcador.

A los 23 una pelota cruzada desde la derecha, derivó en un remate cruzado de Molina que se fue afuera, en lo que se trató de otra buena chance para anotar el primer tanto del partido.

Sobre los 29 llegó la algarabía que da un grito de gol. El inoxidable Cristian Menéndez anotó el primer tanto del partido.

El mismo delantero marplatense exIndependiente de Avellaneda aumentó la cuenta para los locales con una gran definición sobre los 34 para el 2 a 0 parcial.

En el complemento, en los primeros minutos, un insaciable Gimnasia buscó el tercer gol con embates de Molina que lamentablemente no pudieron encontrara Menéndez para decretar el hat ‑trick del atacante.

La gran ovación promediandoel segundo tiempo se la llevó, jus‑tamente Cristian Menéndez quien fue reemplazado. El “Polaco”, la figura del partido, y loshinchas se lo hicieron saber.

En la etapa final del encuentro,el dominio de Gimnasia fue contundente.

Reguló la posesión de balón a su gusto y “planchó” epartido.

El elenco visitante tuvo chancespara descontar en el último cuarto de hora de juego pero se en‑contró varias veces con la seguri‑dad del golero Álvarez, quien yaen tiempo de descuento cedió yfue batido por Vega que marcó etanto para

Midland que sirvió solo para la estadística.