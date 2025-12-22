25°
22 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Pampa Blanca
musgos
Duki
Estacionamiento
Sin casco no ingresas
Caso Loan
Cambios en el Gobierno de Jujuy
La opinión
Cámara del Tabaco
Casa de Gobierno
Pampa Blanca
musgos
Duki
Estacionamiento
Sin casco no ingresas
Caso Loan
Cambios en el Gobierno de Jujuy
La opinión
Cámara del Tabaco
Casa de Gobierno

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Casa de Gobierno

Carlos Sadir “Tienen todo mi apoyo para seguir trabajando por Jujuy"

El mandatario destacó el compromiso asumido al aceptar este nuevo desafío de gestión

Lunes, 22 de diciembre de 2025 20:54

El gobernador de la provincia, Carlos Sadir, felicitó y agradeció a los nuevos funcionarios del Poder Ejecutivo tras tomarles juramento, destacando el compromiso asumido al aceptar este nuevo desafío de gestión.

Notas Relacionadas

Durante el acto, el mandatario expresó su satisfacción por la conformación del nuevo equipo de trabajo y remarcó que se trata de una etapa marcada por nuevas responsabilidades y objetivos para continuar fortaleciendo la administración provincial.

En ese marco, Sadir también agradeció a los funcionarios salientes por la labor desempeñada, y destacó especialmente a María Inés Zigarán, quien se desempeñó como ministra de Ambiente y Cambio Climático y actualmente asumió funciones como diputada nacional.

Asimismo, el gobernador recordó su paso por el Ministerio de Hacienda durante la gestión de Gerardo Morales, experiencia que según señaló fue clave en su actual rol al frente del Ejecutivo provincial.

Para finalizar, Sadir reafirmó su respaldo al nuevo gabinete y expresó: “Tienen todo mi apoyo para seguir trabajando por Jujuy”.
 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD