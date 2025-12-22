Asunción de los nuevos funcionarios del Poder Ejecutivo provincial

Durante la tarde de este lunes, en Casa de Gobierno, se llevó a cabo una reestructuración clave del Gabinete provincial. En el Salón de la Bandera, los nuevos funcionarios prestaron juramento con el objetivo primordial de avanzar hacia una administración más moderna y eficiente.

Del acto participaron el gobernador Carlos Sadir, el vicegobernador Alberto Bernis, el intendente Raúl Jorge, así como otras autoridades del Ministerio Público de la Acusación.

De esta manera, el Gabinete quedó conformado de la siguiente manera: Daniela Alejandra Teseira, como ministra de Educación; Leandro Álvarez, como ministro de Ambiente y Cambio Climático; Diego Cussel, como Fiscal de Estado; Facundo Luna, como procurador del Tesoro de la Provincia; y Rubén Manzur, como ministro de Salud.

Cabe resaltar que, por el momento, el resto de las carteras continuarán con los mismos titulares.

Noticia en desarrollo...