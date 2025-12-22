Carlos Sadir “Tienen todo mi apoyo para seguir trabajando por Jujuy"

El gobernador de la provincia, Carlos Sadir, felicitó y agradeció a los nuevos funcionarios del Poder Ejecutivo tras tomarles juramento, destacando el compromiso asumido al aceptar este nuevo desafío de gestión.

Durante el acto, el mandatario expresó su satisfacción por la conformación del nuevo equipo de trabajo y remarcó que se trata de una etapa marcada por nuevas responsabilidades y objetivos para continuar fortaleciendo la administración provincial.

En ese marco, Sadir también agradeció a los funcionarios salientes por la labor desempeñada, y destacó especialmente a María Inés Zigarán, quien se desempeñó como ministra de Ambiente y Cambio Climático y actualmente asumió funciones como diputada nacional.

Asimismo, el gobernador recordó su paso por el Ministerio de Hacienda durante la gestión de Gerardo Morales, experiencia que según señaló fue clave en su actual rol al frente del Ejecutivo provincial.

Para finalizar, Sadir reafirmó su respaldo al nuevo gabinete y expresó: “Tienen todo mi apoyo para seguir trabajando por Jujuy”.

