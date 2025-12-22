Hasta el 29 preinscriben para profesorados y tecnicaturas

Más de 200 carreras de Nivel Superior se dictan en los Institutos de Educación Superior (IES) de gestión estatal, dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia. La vasta oferta incluye 89 profesorados y 125 tecnicaturas en disciplinas como Arte y Diseño, Ciencias Sociales, Salud y Psicología, Deportes, Idiomas, Turismo, Hotelería y Cocina; Tecnología; Negocios y Administración; Medio ambiente, Sustentabilidad y Agro; Rural, Derecho y Ciencias Exactas.

Los interesados en seguir sus estudios terciarios en la provincia durante el ciclo lectivo 2026 tienen tiempo hasta el 29 de este mes para preinscribirse. El primer paso que deben realizar los aspirantes a cursar las carreras de los IES es crear un usuario en nexo.jujuy.edu.ar (ingresar a la plataforma, seleccionar Crear nueva cuenta, completar los datos y activar la cuenta desde el correo personal).

El formulario virtual de preinscripción estará disponible hasta las 15 del lunes 29 de diciembre. Según explicaron desde la cartera educativa, en esta etapa no se establecen cupos por carrera ni se limita la cantidad de ofertas educativas a las que una persona puede inscribirse.

Los pasos para preinscribirse son: ingresar a Nexo, usuario: Cuil (sin puntos ni guiones), elegir la solicitud de preinscripción, seleccionar el IES, sede y carrera y presentar la solicitud. Se puede descargar o imprimir la constancia desde Solicitud de Preinscripciones, Mis Solicitudes.

Para quienes tengan inconvenientes hay una mesa de ayuda que se puede contactar al 388-4581033 o [email protected].

EDUCACIÓN | STAND DE INTEGRANTES DEL IES Nº 3 EN SUS SEDES CAPITAL, EL MORENO Y SUSQUES.

Una vez completado el formulario digital, el interesado deberá presentar la documentación de manera presencial y de carácter obligatorio en el IES correspondiente para confirmar la inscripción. Y se aclaró que la no presentación en tiempo y forma dejará sin efecto la preinscripción.

La documentación que se debe llevar hasta el 29 a cada institución es una fotocopia simple de DNI y una fotocopia simple del título de nivel secundario o constancia de finalización del nivel.

Una vez confirmado los postulantes están habilitados para participar del Cursillo de Ingreso Obligatorio, que se desarrollará del 23 de febrero al 20 de marzo próximos, en la modalidad presencial o virtual según la organización de cada IES. Para las carreras en las que sea online, se utilizará el Campus Virtual, donde los docentes responsables administrarán contenidos y actividades.

Ese cursillo tendrá una evaluación final presencial y obligatoria. A partir del resultado del examen se definirá el orden de mérito, que es el único criterio para el ingreso a las carreras, condicionado por los cupos disponibles en cada institución superior.

Es decir que el proceso de admisión 2026 se cerrará de acuerdo a la nota que hayan obtenido los postulantes a ingresar en la evaluación del cursillo que les permitirá ir ocupando las vacantes en ese orden.

Toda la oferta educativa de Nivel Superior en Jujuy se pueden consultar ingresando a campusvirtual.jujuy.edu.ar/expo-educativa-provincial/ donde aparecen los profesorados y tecnicaturas.

Una gran variedad

Los profesorados del IES Nº 1 -en La Quiaca y Abra Pampa- son 9: Matemática, Biología, Inglés, Educación Física, Educación Primaria con orientación en Educación Rural, Lengua, Educación Tecnológica, Sociología y Educación Especial. En el IES Nº 2 son 7, en Tilcara y Humahuaca. En el IES Nº 3 son 3; en el Nº 4 hay 12, entre otros Francés, Portugués, Artes Visuales, Teatro y Educación Física.

El IES Nº 5 tiene 15 carreras de profesorado (Lengua, Biología, Tecnología, Física, Química, Filosofía, Geografía, Historia, Psicología, Sociología, Inglés, TIC, Matemática, etc.); en el IES Nº 6 -Perico, El Carmen y Monterrico- son 9 y en el IES Nº 7 son 7 (como Lengua y Literatura, Ciencias Políticas, Ciencias Sagradas, Educación Especial, Historia y Psicología). El IES Nº 8 tiene una oferta de 2 profesorados, el IES Nº 9 -San Pedro- de 12 (Lengua y Literatura, Biología, Física, Química, Geografía, Psicología y más) y el IES Nº 10 -Libertador General San Martín- de 9 (Matemática, Inglés, Primaria, Educación Especial con orientación en Ciegos, Química, Ciencias de la Educación, Historia, Ciencias de la Administración y Educación Especial en Discapacidad Neuromotora). Por último el Instituto Superior de Arte cuenta con 4 profesorados: de Música y Danza con Orientación en Expresión Corporal en San Salvador de Jujuy y en Artes Visuales con orientación en Pintura y en Cerámica en Humahuaca.

Más ofertas a nivel terciario

En cuanto a las 125 tecnicaturas las hay muy variadas. En el IES Nº 1 tienen 5 como Higiene y Seguridad, Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial, Enfermería, Química y Hemoterapia. El IES Nº 2 tiene 6 opciones en Tumbaya, Maimará, Tilcara y Humahuaca: Cocinas Regionales, Turismo, Hotelería, Gestión de Energías Renovables, etc. En el IES Nº 3 están las Tecnicaturas en Mantenimiento Industrial y en Química Minera Sustentable.

El IES Nº 5 ofrece la formación en Gestión Ambiental, Soporte de Infraestructura de Tecnología de la Información y en Turismo. El IES Nº 6 entre las 9 tecnicaturas figuran Logística Empresarial, Higiene y Seguridad en el trabajo, agente sanitario y Diseño en Indumentaria. El IES Nº 7 cuenta con 13 tecnicaturas (Hemoterapia, Gestión Jurídica, Técnico en Laboratorio, en Acompañamiento Terapéutico, Mecatrónica, etc.), en el IES Nº 9 son 11 (Química Agroindustrial, Entrenamiento Deportivo, en Niñez, Adolescencia y Familia, Comunicación Social y más); en el IES Nº 10 son 5; en el IES Nº 11 son 14 y en el ISA 2. La nómina se completa con 5 opciones en el Instituto del Colegio de Técnicos, 15 en Nuevo Horizonte, 6 en Itma, 1 en San Expedito, 6 en Icade, 2 en el Instituto Superior Jujuy, 4 en Delta y otros.