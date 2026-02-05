Búsqueda de Celeste Abril Tejeda

Familiares, amigos y vecinos de Celeste Abril Tejeda de 23 años, solicitan la colaboración de toda la comunidad para dar con su paradero. La joven falta de su hogar desde el pasado martes.

Según información aportada por el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (Cindac), la joven es de contextura delgada, tez blanca y de 1.60 metros de altura. Vestía remera blanca, jean corto y zapatillas blancas.



Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea 911 / 388-6860239 / 388-6828607 o dirigirse a la unidad policial más cercana.