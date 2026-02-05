Manuel Wirtz en “Unísono”, este domingo

El programa del Inamu (Instituto Nacional de la Música), “Unísono”, recibirá como presentador invitado esta semana, al cantante argentino Manuel Wirtz.

“Unísono” difunde grupos y solistas, que producen su música en forma independiente, de todos los estilos y provincias del país, que se emite por la Televisión Pública.

Cada semana un músico consagrado es el encargado de presentar los videos que llegan al Inamu, de artistas de la música de todo el país, para difundir sus producciones realizadas de manera independiente. El programa se emite en nuevo horario a partir de las 17. Esta semana se compartirá la música de Chimbe junto a Carca de la Provincia de Buenos Aires; Lucas Maureira & Trío de Cuerdas Ámbar, de San Juan; Hernán Díaz, de La Rioja; Damián Verdún & El Charangazo, de Santa Fe; So Miranda, de Río Negro; y Bambú de Caba. Además, habrá videos especiales, homenajes y sorpresas.