“Qué Me Vas a Dar”

Ángela Leiva y Carolina Ross, juntas en una colaboración

El nuevo tema es una poderosa reinterpretación del icónico popularizado por Jenni Rivera.

Jueves, 05 de febrero de 2026 22:57
EL VIDEO | ESTÁ DISPONIBLE EN PLATAFORMAS DIGITALES.

Ángela Leiva, una de las voces más versátiles de la música latina actual, continúa expandiendo su impacto en la música mexicana con el lanzamiento de "Qué Me Vas a Dar", una poderosa reinterpretación del icónico tema popularizado por Jenni Rivera, acompañada por Carolina Ross.

En esta nueva versión, Ángela reimagina el clásico desde una perspectiva contemporánea, honrando el legado de Jenni Rivera mientras aporta su propia identidad artística. La colaboración con Carolina Ross eleva la intensidad emocional del tema, uniendo a dos grandes voces femeninas que comparten una profunda conexión con la música regional mexicana.

El video musical de "Qué Me Vas a Dar" se desarrolla en un bar de karaoke, donde Ángela interpreta la canción frente a los asistentes, creando una atmósfera íntima, nostálgica y llena de catarsis. Inspirados en esta escena, se desarrollará una experiencia de karaoke especial, diseñada para reflejar la energía, el estilo y la fuerza interpretativa de Ángela Leiva y Carolina Ross, invitando al público a vivir la canción desde una experiencia participativa y emocional.

Este lanzamiento llega en un momento clave para ambas artistas. Ángela Leiva se encuentra nominada a Premios Lo Nuestro 2026 en la categoría Artista Femenina del Año - Música Mexicana, reconocimiento que celebra su constante evolución y su impacto en el género. Carolina Ross también forma parte de esta misma categoría, consolidando la relevancia de esta colaboración entre dos de las voces femeninas más destacadas del momento.

Además, Ángela se prepara para una gira por Estados Unidos y México a mediados de febrero, donde continuará conectando con su público a través de presentaciones llenas de emoción, fuerza y autenticidad.

 

