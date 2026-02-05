Y ahora... el Cosquín Cuarteto 2026

Hoy y mañana se desarrollará en la Plaza “Próspero Molina”, el Cosquín Cuarteto 2026, de la misma ciudad que hace menos de una semana cerraba el festival del folclore más importante del país.

VALENTINA MÁRQUEZ.

Esta noche y mañana desde as 19 hasta las 4 de la madrugada, el ritmo de Córdoba dirá presente. Este festival reúne a figuras destacadas del cuarteto, quienes representan lo mejor del género y atraen a miles de fanáticos. La presencia de estos artistas fue posicionando al evento como uno de los principales festivales de cuarteto en la provincia y el país. La cita de esta noche es con El Loco Amato, Q’ Lokura, Ulises Bueno, Track 1, Vacomoloko, Los Herrera, Chipote, The Monkey, Magui Olave, Simon Aguirre y el Ganador Pre Cosquín Cuarteto.

Mañana la grilla está integrada por La Banda de Carlitos y Euge Quevedo, Dale Q’ Va, Desakta2, La Pepa Brizuela, Damián Córdoba, Cachumba, Monada, Lisandro Márquez, Valentina Márquez, De Party y el Ganador Pre Cosquín Cuarteto.