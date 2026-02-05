“Ceremonias de Carnaval” se exhibe en el Quinquela Martín

La artista jujeña Carolina Franco está exponiendo sus fotografías de la serie "Ceremonias en Carnaval", en el Museo Benito Quinquela Martín, del barrio La Boca de Buenos Aires.

Se trata de una producción que ya tiene unos años, que invita a vivir el carnaval andino como rito vivo y contemporáneo, y ya se presentó en distintos ámbitos de la provincial y fuera de ella.

La exposición incluye una actividad performática central el próximo domingo.

Desde el 31 de enero pasado puede visitarse en el Quinquela, la exposición de la artista plástica y fotógrafa jujeña Carolina Franco, una propuesta que invita a sumergirse en el universo simbólico del carnaval andino.

La muestra forma parte del proyecto cultural "Ceremonias..." una iniciativa multidisciplinaria que desde hace varios años trabaja en la difusión y puesta en valor de las tradiciones del noroeste argentino, abordando el carnaval, no como representación folklórica ni como documento etnográfico, sino como una práctica ceremonial vigente, atravesada por la memoria, el territorio y la identidad colectiva.

LA ARTISTA | REFLEJA EN SU OBRA NUESTRO CARNAVAL.

Ceremonias en Carnaval ha tenido un extenso recorrido expositivo que incluye espacios culturales, museos y ferias de arte de Jujuy, Salta, Buenos Aires y Montevideo. En cada una de sus presentaciones, la muestra fue adoptando distintas formas para acompañar el pulso de la festividad y su profundo sentido simbólico, consolidándose como un proyecto artístico de fuerte anclaje territorial que hoy llega a La Boca como parte de ese camino de circulación y reconocimiento.

En palabras de la escritora Jorgelina Balut, autora de los textos del proyecto que incluyó un libro con las fotografías de Carolina y los textos de ella: "El rito se renueva a través de su celebración, la andinidad se inmortaliza en la ceremonia. La bajada de los diablos nos regala ese instante en que el ojo detiene la mirada y registra el aliento de un pueblo."

La exposición presenta reproducciones fotográficas de gran formato y una puesta inmersiva que envuelve al público en una experiencia sensible, acercándolo al mundo andino contemporáneo desde una mirada respetuosa y poética.

Este domingo 8 de febrero a las 13, tendrá lugar la activación central de la muestra, titulada "Vivir el Carnaval de la Quebrada", un evento performático con música en vivo, danzas y diablos que convoca al público a participar de una experiencia ceremonial dentro del museo, trasladando -por un instante el espíritu del carnaval jujeño al corazón de Buenos Aires.

La exposición podrá visitarse hasta el 1 de marzo, de martes a domingos de 11.15 a 18, en avenida Don Pedro de Mendoza 1835, La Boca, Caba.