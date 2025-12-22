Detuvieron a un joven y recuperaron herramientas robadas

Un efectivo operativo del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 8 permitió la detención de un hombre de 26 años y la recuperación de varias herramientas que habían sido robadas en el barrio Alto Palpalá.

El procedimiento se concretó hoy en inmediaciones de una cancha de golf del barrio Loma Golf, donde el sujeto fue interceptado por el personal policial. Luego de dialogar con los vecinos que habían adquirido los objetos, estos hicieron entrega voluntaria de una sierra circular, una amoladora y un taladro.

Al momento de la identificación, se constató que el detenido poseía medidas judiciales vigentes, entre ellas prohibición de acercamiento y deber de abstención, lo que agravó su situación procesal.

Finalmente, el hombre fue trasladado a la Seccional 47°, donde quedó a disposición de la Justicia. Las herramientas recuperadas fueron puestas bajo resguardo para su posterior restitución al propietario, quien ya realizó la denuncia correspondiente.