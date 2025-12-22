Conducía con el GPS y término cayendo a la zanja

Un siniestro vial se registró durante la mañana de este domingo en el barrio Higuerillas en el sector Ampuap 5, sobre la Ruta provincial 56. El hecho ocurrió alrededor de las 7.30, cuando una mujer con su automóvil cayó al vacío tras ser guiada por el GPS. La misma no se percató del final de la calle, provocando que el auto quede atrapado en la zanja y por consecuencia ella también dentro del mismo.

En el lugar se hizo presente el personal de seguridad para lograr socorrerla y liberarla, a poco tiempo después fue traslada al Hospital Pablo Soria donde fué asistida. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro y solo presenta una fractura en uno de sus brazos.

Fuentes policiales informaron además que el test de alcoholemia arrojó 0,55 gramos de alcohol en sangre. El hecho generó preocupación entre vecinos del sector, quienes remarcaron la peligrosidad de la zona y la falta de señalización.