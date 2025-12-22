24°
22 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Conducía con el GPS y término cayendo a la zanja: una mujer quedo sin poder salir de su auto

Una mujer se encontró en una situación de desesperación al caer en un barranco en el día de ayer sobre la Ruta Provincial N°56.

Lunes, 22 de diciembre de 2025 13:47

Un siniestro vial se registró durante la mañana de este domingo en el barrio Higuerillas en el sector Ampuap 5, sobre la Ruta provincial 56.  El hecho ocurrió alrededor de las 7.30, cuando una mujer con su automóvil cayó al vacío tras ser guiada por el GPS. La misma no se percató del final de la calle, provocando que el auto quede atrapado en la zanja y por consecuencia ella también dentro del mismo.

En el lugar se hizo presente el personal de seguridad para lograr socorrerla y liberarla, a poco tiempo después fue traslada al Hospital Pablo Soria donde fué asistida. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro y solo presenta una fractura en uno de sus brazos.

Fuentes policiales informaron además que el test de alcoholemia arrojó 0,55 gramos de alcohol en sangre. El hecho generó preocupación entre vecinos del sector, quienes remarcaron la peligrosidad de la zona y la falta de señalización. 

 

