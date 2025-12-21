Comienza el verano con alerta amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormentas fuertes para El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Para hoy en la captal la temperatura mínima fue de 18 °C, mientras que la máxima llegará a los 31 °C.

Recomendaciones en caso de lluvias y vientos fuertes