Comienza el verano con alerta amarilla por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormentas fuertes para El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.
El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual.
Para hoy en la captal la temperatura mínima fue de 18 °C, mientras que la máxima llegará a los 31 °C.
Recomendaciones en caso de lluvias y vientos fuertes
-
Si transitás, hacelo atento y con visión panorámica, de lo que pasa a tu alrededor (cables caídos, ramas u objetos proyectados por acción del viento).
-
No te detengas debajo de los árboles ni de ningún elemento saliente sujetado a los edificios (carteles, toldos, marquesinas, etc.)
-
No transites a pie o en automóvil por calles inundadas (hay mayor riesgo de lesiones traumáticas, eléctricas y ahogamiento)
-
Ingresá siempre a algún lugar físico de resguardo adecuado (protección)
-
Si tenés que transitar en vehículo, circulá con las luces bajas encendidas.
-
Manejá con precaución ya que la lluvia disminuye la visibilidad y aumenta el tiempo necesario de frenado.
-
Aumentá la distancia con el auto de adelante.
-
Reducí la velocidad de manejo.
-
No olvides utilizar el cinturón de seguridad.
-
Evitá transitar por las calles anegadas.