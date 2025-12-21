22°
21 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

PREMIACIONES
San Pedro de Jujuy
Ministerio de Ambiente y Cambio Climático
LIBERTADOR
Fútbol argentino
Navidad 2025
triple femicidio
HistoLetras
CFK
Alerta Amarilla
PREMIACIONES
San Pedro de Jujuy
Ministerio de Ambiente y Cambio Climático
LIBERTADOR
Fútbol argentino
Navidad 2025
triple femicidio
HistoLetras
CFK
Alerta Amarilla

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1485.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en Jujuy

Comienza el verano con alerta amarilla por tormentas

Para este domingo se espera calor e inestabilidad.

Domingo, 21 de diciembre de 2025 07:18

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormentas fuertes para El Carmen - Ledesma - Palpalá - San Antonio - San Pedro - Santa Bárbara - Valle Grande - Zona baja de Doctor Manuel Belgrano - Zona baja de Tilcara.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, caída de granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual.

Para hoy en la captal la temperatura mínima fue de 18 °C, mientras que la máxima llegará a los 31 °C. 

Recomendaciones en caso de lluvias y vientos fuertes

  • Si transitás, hacelo atento y con visión panorámica, de lo que pasa a tu alrededor (cables caídos, ramas u objetos proyectados por acción del viento).

  • No te detengas debajo de los árboles ni de ningún elemento saliente sujetado a los edificios (carteles, toldos, marquesinas, etc.)

  • No transites a pie o en automóvil por calles inundadas (hay mayor riesgo de lesiones traumáticas, eléctricas y ahogamiento)

  • Ingresá siempre a algún lugar físico de resguardo adecuado (protección)

  • Si tenés que transitar en vehículo, circulá con las luces bajas encendidas.

  • Manejá con precaución ya que la lluvia disminuye la visibilidad y aumenta el tiempo necesario de frenado.

  • Aumentá la distancia con el auto de adelante.

  • Reducí la velocidad de manejo.

  • No olvides utilizar el cinturón de seguridad.

  • Evitá transitar por las calles anegadas.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD