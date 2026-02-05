28°
5 de Febrero,  Jujuy, Argentina
La Quiaca
Intensa Búsqueda
La opinión
Carolina Franco
“Qué Me Vas a Dar”
Música en TV
Cosquín
futsal
Futsal

Comienza hoy la segunda fase del futsal

En cancha de Arrieta y Bancario respectivamente.

Jueves, 05 de febrero de 2026 23:24
DEFENSORES DE FRAILE PINTADO | JUEGA HOY FRENTE A GUERREROS FÚTBOL CLUB.

Se pone en marcha la segunda fase del torneo Fútsal de categoría infantil en cancha de Club San Francisco Bancario que hace disputar la Liga Regional Jujeña de Fútbol. Todo inicia a partir de las 19 y se espera contar con el acompañamiento de los familiares.

Es la única liga que se encuentra en plena actividad más allá de las vacaciones "de la segunda fase quedaron 9 equipos participantes, en total eran 11, por lo que fueron eliminados en la primera instancia Mitre de Calilegua y Cuervitos", contó Facundo Blanco.

El coordinador del certamen dijo que "la segunda fase se compone en primera eliminación, cuartos de final, semifinal y final. Todas las etapas se juegan ida y vuelta en los tinglados de los clubes Bancario y Arrieta respectivamente alternando en cada institución los días miércoles y viernes en el horario de las 19 hasta 21".

El torneo "se viene jugando desde noviembre del año pasado con la primera fase y debido a la falta de fechas se pudo completar dicha fase a principios de enero para ahora ya entrar en instancia de definiciones", resaltó.

El torneo de fútsal está destinado a la categoría sub 10 "tuvimos una muy buena respuesta de los clubes afiliados a la Liga Regional Jujeña de Fútbol y lo hicimos extensivos para las escuelas de fútbol local, por lo que no dudaron en sumarse", subrayó Blanco.

Quizás sin haberlo planificado, se les brindó a los niños una alternativa deportiva en estas vacaciones, ya que el torneo terminó siendo un gran acierto permitiéndoles seguir disfrutando del fútbol durante todo el mes de enero y ahora parte de febrero.

Al finalizar el certamen se procederá a la entrega de premios, aunque habrá un reconocimiento a todos los pequeños que se sumaron a la propuesta de la competencia.

 

