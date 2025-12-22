25°
22 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
musgos
Duki
Estacionamiento
Sin casco no ingresas
Caso Loan
La opinión
Cámara del Tabaco
Casa de Gobierno
Cambios en el Gobierno de Jujuy
Servicios
3884873397
Servicios

Chocó contra una columna de media tensión y dejó sin servicio a vecinos de Alto Comedero

Personal técnico trabaja en el lugar realizando tareas de armado de la nueva estructura, reposición del poste y del transformador dañado.

Lunes, 22 de diciembre de 2025 21:11

Desde la empresa suministradora de energía electríca informaron que un colectivo protagonizó un siniestro vial al colisionar contra una columna de Media Tensión, provocando importantes daños en la estructura y en el transformador que abastece al sector El Balcón del barrio Alto Comedero.

Como consecuencia del impacto, se registró una interrupción del servicio eléctrico en la zona afectada. Personal técnico trabaja en el lugar realizando tareas de armado de la nueva estructura, reposición del poste y del transformador dañado.

Según se informó, los trabajos demandarán aproximadamente cinco horas, por lo que se solicita comprensión a los vecinos y se recomienda tomar las precauciones necesarias hasta la normalización total del servicio.


 

