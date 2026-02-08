Pase Libre: abren el reempadronamiento 2026

La municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que, a partir del lunes 9 de febrero, se habilitará el reempadronamiento anual para los beneficiarios del Pase Libre en el transporte público. El trámite está dirigido a Veteranos de Guerra, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad.

La página web para la inscripción estará disponible durante todo el año con el objetivo de facilitar el acceso al beneficio. Sin embargo, para completar el proceso es imprescindible activar el pase en una Terminal Automática SUBE (TAS).

Los requisitos específicos para cada grupo son los siguientes:

Pase Libre por Discapacidad: Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y DNI (último ejemplar).

Adultos Mayores: Certificado de Negatividad emitido por ANSES, DNI (último ejemplar) con domicilio en San Salvador de Jujuy, y tener 70 años o más.

Veteranos de Guerra: DNI (último ejemplar) y certificado vigente que acredite la condición, en caso de que no figure en el documento.

Tarjeta SUBE, fundamental y gratuita

Un requisito común para todos es poseer una tarjeta SUBE registrada. Quienes no cuenten con una podrán obtenerla de forma gratuita, aunque con un saldo inicial negativo de $1.500.

"Los interesados pueden acercarse a la Dirección General de Educación, ubicada en calle Tumusla 625, para obtener la tarjeta sin costo alguno. También pueden adquirirla a través de la página web de SUBE y retirarla en la misma dirección", explicaron desde la municipalidad.

Con este reempadronamiento, se busca actualizar el padrón de beneficiarios y garantizar que el beneficio del transporte gratuito continúe llegando a quienes por ley corresponden.