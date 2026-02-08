22°
Jama

El Paso de Jama está habilitado

El tránsito se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos.

Domingo, 08 de febrero de 2026 09:27

El Paso de Jama se encuentra nuevamente habilitado para el tránsito de todo tipo de vehículos, tanto para ingresos como para salidas del país.

La apertura, sin embargo, está sujeta a un horario específico: de 08 a 20. Esta medida busca facilitar el movimiento turístico y comercial, pero manteniendo un control operativo en la alta montaña.

En paralelo a la reapertura, Vialidad Nacional emitió una advertencia para quienes circulen por la Ruta Nacional 52. A la altura del kilómetro 94.400, se reporta la presencia de un camión con una falla mecánica, el cual puede obstaculizar parcialmente la calzada. Las autoridades instan a circular con extrema precaución en ese tramo, reducir la velocidad y prestar atención a las indicaciones del personal eventualmente presente.

Se recomienda a los viajeros planificar sus horarios de viaje para cumplir con la ventana horaria establecida y verificar el estado de la ruta y las condiciones climáticas antes de partir, ya que son factores que suelen afectar la transitabilidad en la zona.

