El Paso de Jama está habilitado

El Paso de Jama se encuentra nuevamente habilitado para el tránsito de todo tipo de vehículos, tanto para ingresos como para salidas del país.

La apertura, sin embargo, está sujeta a un horario específico: de 08 a 20. Esta medida busca facilitar el movimiento turístico y comercial, pero manteniendo un control operativo en la alta montaña.

En paralelo a la reapertura, Vialidad Nacional emitió una advertencia para quienes circulen por la Ruta Nacional 52. A la altura del kilómetro 94.400, se reporta la presencia de un camión con una falla mecánica, el cual puede obstaculizar parcialmente la calzada. Las autoridades instan a circular con extrema precaución en ese tramo, reducir la velocidad y prestar atención a las indicaciones del personal eventualmente presente.

Se recomienda a los viajeros planificar sus horarios de viaje para cumplir con la ventana horaria establecida y verificar el estado de la ruta y las condiciones climáticas antes de partir, ya que son factores que suelen afectar la transitabilidad en la zona.