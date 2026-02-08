Exitoso inicio de los Corsos Capitalinos

Con una multitudinaria concurrencia de vecinos, música, color y alegría, comenzaron los tradicionales Corsos Capitalinos 2026 en San Salvador de Jujuy, en una primera noche que tuvo como escenario la avenida Forestal de Alto Comedero y contó con la presencia del intendente Raúl Jorge, quien celebró el inicio de esta esperada fiesta popular que es libre y gratuita.

Durante la jornada inaugural, el intendente Jorge expresó su satisfacción por poder concretar la primera noche pese a la incertidumbre climática que se mantuvo durante el día. "Estuvimos en duda hasta el mediodía con la lluvia, pero el tiempo acompañó. Toda la energía maravillosa de Alto Comedero y de las 60 comparsas que están desfilando ha generado una noche espectacular", manifestó.

CAPORLITAS | DESLUMBRARON CON SUS ELEGANTES VESTIDOS Y COREOGRAFÍAS.

Asimismo, resaltó el crecimiento del evento año tras año y el gran esfuerzo que implica la participación de las agrupaciones. "Hablar de sesenta comparsas es hablar de cerca de tres mil personas que no solo desfilan y bailan, sino que forman parte de un trabajo enorme en coreografías, armado de trajes y creatividad. Cada año se supera", sostuvo.

Por su parte, el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, destacó el récord de participación de esta edición y remarcó la continuidad del cronograma. "Mañana (por hoy) tendremos la segunda noche y después pasamos al último fin de semana de febrero, que será en avenida Savio", indicó.

Y explicó que este año participan más de cincuenta comparsas en competencia y diez invitadas, que se irán presentando a lo largo de las cuatro noches previstas.

CUERPO DE DANZA DE SALAY

En tanto, la directora de Turismo, Gabriela Canoniero, detalló que "son tres jurados por noche, en total doce. En la primera noche contamos con Aníbal Mansilla, Natalia Líquez y Pablo Almirón", explicó.

Precisó que se evalúan aspectos como la destreza, vestimenta y coreografía, además del cumplimiento del reglamento oficial. También destacó una particularidad de este año: la incorporación de ballet folclórico dentro de la competencia.