Gran alegría por el Día del carnavalito

La celebración del Día del Carnavalito en Humahuaca es una jornada muy particular para sus pobladores, y por su alegría que tiene el ritmo y por los actos previstos dentro del Alborozo, el festejo es netamente precarnavalero y muy participativo.

INTÉRPRETES | LA FAMILIA ZALDÍVAR CON MIGUEL CRUZ Y PASCUAL CRUZ.

Ayer a media mañana recordaron un año más del fallecimiento del autor de "El humahuaqueño", Edmundo Saldívar (h), con la presencia de su hijo Carlos y sus nietos Ignacio y Clara (todos apasionados por el folclore como él). Y por la tarde estaba previsto el 4to. Festival nacional del carnavalito.

AUTORIDADES | PANIAGUA, SALDÍVAR, CARINA GERÓNIMO Y ALEX FRITES.

"Me siento muy feliz de estar nuevamente en Humahuaca para recordar a mi padre, con el acompañamiento de Karina (Paniagua, intendente de Humahuaca), que tan bien nos recibe y nos hace sentir en su tierra", señaló Carlos Saldívar.

PRESENCIA | OFRENDA FLORAL A CARGO DEL BALLET SUYANA TAKIRI.

Para el pueblo humahuaqueño "es grata la presencia de la familia Zaldívar en este día para realizar un justo y merecido homenaje que debemos hacer primeramente los nacidos en esta tierra. '".

CELEBRACIÓN | MÚSICOS INTERPRETANDO EL POPULAR CARNAVALITO.

Entonces "cómo no sentirnos orgullosos con esa relación de pertenencia como hijos de esta tierra y con esta obra musical que nos identifica en muchas partes del mundo. Donde suena 'El humahuaqueño' seguramente en ese lugar alguien se retrotrae a Humahuaca, entonces debemos sentirnos orgullosos", apuntó Paniagua.

BAILE | JÓVENES BAILANDO EL TRADICIONAL “EL HUMAHUAQUEÑO”.

Estuvieron también en la recordación Gerónimo Cruz (exintendente); el edil Alex Frites; la secretaria de Desarrollo Humano municipal, Estrella Ignacio; y la directora del Ballet "Edmundo Saldívar", Carina Gerónimo.

ATRACCIÓN |EL FESTEJO ANTICIPÓ EL CARNAVAL.

Al término del homenaje la familia Saldívar junto a Miguel Cruz (vientos) y Pascual Cruz (acordeón) interpretó otras obras de Zaldívar: "Zamba", "José Ramón", "El bagualero" y "Al tun tun de mi caja". Al término el Ballet "Edmundo Zaldívar (h)" encabezó la columna que descendió por el monumento a la Independencia acompañado por los folcloristas interpretando "El humahuaqueño" brindando un espectáculo colorido y musical increíble.