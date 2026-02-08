23°
Carnaval 2026

Gran alegría por el Día del carnavalito

Quebradeños recordaron al creador de "El humahuaqueño" en una jornada de revalorización cultural.

Daniel Salas
Domingo, 08 de febrero de 2026 00:00
ESPECTÁCULO | BALLETS DESCIENDEN POR EL MONUMENTO A LA INDEPENDENCIA CELEBRANDO Y BAILANDO "EL HUMAHUAQUEÑO".

La celebración del Día del Carnavalito en Humahuaca es una jornada muy particular para sus pobladores, y por su alegría que tiene el ritmo y por los actos previstos dentro del Alborozo, el festejo es netamente precarnavalero y muy participativo.

INTÉRPRETES | LA FAMILIA ZALDÍVAR CON MIGUEL CRUZ Y PASCUAL CRUZ.

Ayer a media mañana recordaron un año más del fallecimiento del autor de "El humahuaqueño", Edmundo Saldívar (h), con la presencia de su hijo Carlos y sus nietos Ignacio y Clara (todos apasionados por el folclore como él). Y por la tarde estaba previsto el 4to. Festival nacional del carnavalito.

AUTORIDADES | PANIAGUA, SALDÍVAR, CARINA GERÓNIMO Y ALEX FRITES.

"Me siento muy feliz de estar nuevamente en Humahuaca para recordar a mi padre, con el acompañamiento de Karina (Paniagua, intendente de Humahuaca), que tan bien nos recibe y nos hace sentir en su tierra", señaló Carlos Saldívar.

PRESENCIA | OFRENDA FLORAL A CARGO DEL BALLET SUYANA TAKIRI.

Para el pueblo humahuaqueño "es grata la presencia de la familia Zaldívar en este día para realizar un justo y merecido homenaje que debemos hacer primeramente los nacidos en esta tierra. '".

CELEBRACIÓN | MÚSICOS INTERPRETANDO EL POPULAR CARNAVALITO.

Entonces "cómo no sentirnos orgullosos con esa relación de pertenencia como hijos de esta tierra y con esta obra musical que nos identifica en muchas partes del mundo. Donde suena 'El humahuaqueño' seguramente en ese lugar alguien se retrotrae a Humahuaca, entonces debemos sentirnos orgullosos", apuntó Paniagua.

BAILE | JÓVENES BAILANDO EL TRADICIONAL “EL HUMAHUAQUEÑO”.

Estuvieron también en la recordación Gerónimo Cruz (exintendente); el edil Alex Frites; la secretaria de Desarrollo Humano municipal, Estrella Ignacio; y la directora del Ballet "Edmundo Saldívar", Carina Gerónimo.

ATRACCIÓN |EL FESTEJO ANTICIPÓ EL CARNAVAL.

Al término del homenaje la familia Saldívar junto a Miguel Cruz (vientos) y Pascual Cruz (acordeón) interpretó otras obras de Zaldívar: "Zamba", "José Ramón", "El bagualero" y "Al tun tun de mi caja". Al término el Ballet "Edmundo Zaldívar (h)" encabezó la columna que descendió por el monumento a la Independencia acompañado por los folcloristas interpretando "El humahuaqueño" brindando un espectáculo colorido y musical increíble.

 

