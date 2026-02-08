Zaldívar y municipio abrirán una casa para los folcloristas

Instrumentistas, cantores, copleros y bailarines en la conmemoración a Edmundo Zaldívar (h) ayer en el cementerio de Humahuaca, aprobaron el anuncio de Carlos Zaldívar (hijo del autor del carnavalito "El humahuaqueño") que acordó con la Municipalidad abrir una casa para los músicos. "Estamos trabajando para conseguir la Casa de Saldívar en Humahuaca, donde se agrupen todos los músicos de esta linda tierra, me ofrecí gratuitamente para construirla y la utilicen para reunirse, charlar y proyectarse en lo que muy saben hacer", señaló Zaldívar.

Humahuaca "es un semillero de excelentes músicos, guitarristas, bailarines, charanguistas, vientistas y demás deben tener un lugar donde juntarse", y "con el acompañamiento de la intendente Karina Paniagua lo vamos a lograr, porque ella valora y reconoce la importancia del folclore", agregó.

El vientista Miguel Cruz (de Cacharpaya), el acordeonista Pascual Cruz, la cantante Gabriela Palacios, el guitarrista Carlos Mamaní y otros instrumentistas reunidos en el campo santo, elogiaron la decisión y confiaron en que Paniagua realice las gestiones necesarias para la concreción de la casa.

Al referirse al tema, la intendente apuntó que con Gerónimo Cruz, Carlos Zaldívar hablaron del proyecto de la Casa de Edmundo Zaldívar, y que el proyecto se concretará con mucha voluntad de trabajo y compromiso. Aparte, el edil Alex Frites entregó a Zaldívar la declaratoria de interés municipal del 4to. Festival nacional del carnavalito en el que iban a estar anoche Takin norte, Javier Humana, Willy Guanuco, Cacharpaya, el dúo Luis y Luis y otros.