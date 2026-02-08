Sadir destacó la obra de 288 viviendas en Alto Comedero

El gobernador Carlos Sadir recorrió el avance de la construcción de los 288 departamentos e infraestructura en el sector de las 150 Hectáreas del barrio Alto Comedero. Se trata de una operatoria del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (Ivuj) que es edificada de manera articulada entre los sectores público y privado.

Sobre los trabajos, el mandatario expresó que el "proyecto avanza para que más familias jujeñas tengan su casa propia". En cuanto a los detalles, precisó que "son distintos módulos" y la obra está colindando con las 110 viviendas que fueron entregadas hace poco tiempo.

En cuanto a la conectividad de la zona, el gobernador señaló que "desde la avenida Intersindical estamos haciendo cordón cuneta en la calle Islas Malvinas para conectar a este lugar. La idea es facilitar el acceso hasta acá, a las 110 y a las 288", planteó.

Sadir resaltó que la obra genera más de 300 puestos de trabajo para trabajadores de la Uocra, ratificando el compromiso del Gobierno de Jujuy con la generación de empleo. Finalmente, sostuvo: "esperamos seguir haciendo más obra pública, sobre todo viviendas, sabiendo que hay una necesidad muy importante de los jujeños por llegar a su casa propia".

Nuevo financiamiento

Por su parte, el ministro de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, Carlos Stanic, detalló que el proyecto cuenta con siete frentes de obras diferentes y cinco empresas que están trabajando en "288 viviendas nuevas que junto a las 110 viviendas entregadas consolida un conglomerado urbano significativo que cambiará el sector". "El avance cumple con las instrucciones y la decisión política del gobernador de priorizar la construcción de más viviendas", acotó destacando que las empresas constructoras despliegan sus tareas dando una respuesta eficiente y en los plazos estipulados.

Respecto a la operatoria público-privada, Stanic explicó que "es una metodología novedosa que empezó con las Torres de Luján, porque no hay fondos de Fonavi y no se podía paralizar la obra pública. Entonces, el aporte del adjudicatario, similar a un alquiler, permite que la vivienda avance".

Estado de licitación

Por su parte, el presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (Ivuj), José Luis Paiquez, indicó que tanto el Gobierno de la provincia de Jujuy como el Instituto de Vivienda realizan un gran esfuerzo para ejecutar la obra, junto con las empresas constructoras que cumplimentan con los protocolos y más altos estándares de higiene y seguridad, supervisados por las autoridades provinciales.

"Estos 288 departamentos ya fueron licitados, por eso están en ejecución. Inclusive los futuros adjudicatarios ya fueron sorteados en un orden de prelación y estamos en el proceso de evaluación de cada uno de ellos, respetando el orden que han obtenido en ese sorteo", destacó sobre el proceso. Acompañaron durante el recorrido, autoridades del Ivuj, de las empresas constructoras y miembros de la Uocra Jujuy.

Suman un centro de formación

El Instituto Universitario Provincial de Seguridad (Iups), dependiente del Ministerio de Seguridad, trabaja en la recuperación y puesta en valor de un predio ubicado en el sector de las 370 Viviendas del barrio Alto Comedero en el marco del convenio de colaboración institucional celebrado con la Asociación Civil Social Cultural y Deportiva Tupac Amaru. Se trata de un espacio ubicado en las 370 Viviendas de Alto Comedero que será destinado como centro de formación para el desarrollo de actividades institucionales, formativas y comunitarias.