Automovilista chocó contra un árbol, volcó y falleció

Un automovilista perdió la vida tras impactar su vehículo contra un árbol mientras circulaba por el acceso a la ciudad de Perico. El deceso del hombre se produjo de manera instantánea, lo cual fue constatado por el personal del Same que arribó para brindarle asistencia. El cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital "Arturo Zabala" para luego ser entregado a sus familiares.

El siniestro vial que dejó una nueva víctima fatal en la provincia ocurrió ayer alrededor de las 5.45, cuando el personal policial apostado en el ingreso a la ciudad escuchó el fuerte estruendo y dio aviso al Sistema 911 para alertar el hecho sucedido en el tramo conocido como la "curva de Massalin".

Por esa razón, de inmediato se constituyeron los integrantes del Same en el carril que permite la salida de Perico hacia la autopista de la ruta nacional N° 66.

En el escenario del incidente, lo primero que vieron fue un auto Volkswagen Gol de color blanco volcado y con visibles daños materiales en la banquina del mencionado sector vial.

Fue entonces que los profesionales médicos intentaron asistir al conductor, de entre 30 y 40 años, y único ocupante del vehículo, pero constataron que había perdido la vida.

A raíz del incidente, Seguridad Vial señalizó el lugar para evitar que ocurra otro siniestro mientras el personal de Criminalística realizó los trabajos de rigor para conocer las causales del hecho que tuvo el fatal desenlace.

Si bien las razones de lo ocurrido son materia de investigación, el auto circulaba por la avenida Congreso en sentido a la salida de la ciudad hacia la autopista de la ruta N°66. En esas circunstancias, el automovilista perdió el control, chocó una de las palmeras ubicadas en el cantero central que divide a los carriles y luego volcó.

Como consecuencia del violento impacto se activó el airbag de seguridad del auto, pero no impidió el deceso de la víctima. El vehículo quedó ubicado sobre la banquina, a un costado de la calzada. Pese al operativo, el tránsito en el sector se desarrolló con normalidad, ya que se redujo la circulación a un solo carril.

Finalmente, de acuerdo a lo dispuesto por el ayudante fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se trabaja para determinar las causas del hecho mediante los ocasionales testigos del incidente y si alguna cámara de seguridad de la zona registró las imágenes para la continuidad de la investigación.