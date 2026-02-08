21°
8 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Jujeños solidarios
PALPALÁ
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
PERICO
Escuela Superior de Salud
Humahuaca
carnaval 2026
150 héctareas
El tiempo en Jujuy
El tiempo en jujuy

Domingo con máxima de 27 grados

Se anuncian tormentas aisladas para la tarde de hoy.

Domingo, 08 de febrero de 2026 08:06

Segundo domingo de febrero y comenzó con cielo cubierto y neblina pero agradable. Para hoy el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa chaparrones durante la mañana y tormentas aisladas con máxima de 27 grados y para la noche se anuncia cielo mayormente nublado en toda la zona de los valles y el ramal jujeño.

En la quebrada donde cientos de turistas ya están llegando para vivir el Carnaval se espera también chaparrones para la mañana y tormentas aisladas para la tarde con una temperatura máxima de 24 grados.

En la ciudad fronteriza de La Quiaca se esperan lluvias durante todo el día con temperatura máxima de 19 grados.

