Carnaval bajo estricto control: multas de hasta $5 millones para quienes violen las normas

Durante los festejos de Carnaval, regirán estrictas normas de convivencia y horarios, cuyo incumplimiento puede acarrear multas que alcanzan un máximo cercano a los cinco millones de pesos. Las sanciones aplican tanto para organizadores de eventos como para particulares que perturben el orden público.

Los eventos se dividen en dos franjas horarias bien definidas: los vespertinos, autorizados entre las 13 y las 22, y los nocturnos, que se extienden desde las 22 hasta las 5.30 de la madrugada. Los organizadores que excedan estos límites se exponen a una sanción de hasta 35 unidades de multa, equivalente al monto máximo mencionado. Cada caso se evalúa posteriormente en el juzgado, donde se puede confirmar o reducir la multa según las circunstancias.

Entre las conductas expresamente prohibidas se encuentra el lanzamiento de agua u otros elementos desde vehículos o edificios sobre personas que no deseen participar de los juegos. Esta acción puede ser denunciada y conlleva una multa de hasta 5 unidades. También se sancionan las deposiciones indebidas en la vía pública, con penas que pueden llegar a un valor similar.

El código contravencional contempla sanciones progresivas por ruidos molestos, desórdenes públicos, escándalos y embriaguez escandalosa, con multas que van desde las 10 hasta las 20 unidades. Además, se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, conducta sancionada con 15 unidades de multa.

Para los eventos vespertinos se permite el ingreso de menores acompañados por adultos, mientras que en los nocturnos el control es más riguroso. Las autoridades recomiendan a los vecinos que, si un evento genera molestias fuera del horario permitido, radiquen una denuncia en la comisaría más cercana para su intervención.

Actualmente, el valor de una unidad de multa (UM) es de $170.500, lo que determina el monto final de cada sanción según el artículo contravencional que se aplique.

VALOR DE UNIDAD MULTA UM: $170.500