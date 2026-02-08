Tilcara: un joven de 27 años murió al chocar su moto contra un auto

Un joven de 27 años perdió la vida este sábado alrededor de las 20:30 tras un violento choque entre su motocicleta y un automóvil en la Ruta 9, a la altura del barrio Tupac Amaru de Tilcara.

Según los primeros informes policiales, el accidente se produjo cuando el automóvil —un Renault Logan conducido por un hombre de 72 años— habría intentado sobrepasar a otro vehículo en sentido contrario, sin advertir la aproximación de la moto. Testimonios preliminares indican que la motocicleta, de 110 cc, circulaba sin luces encendidas, lo que dificultó su visibilidad.

Al llegar al lugar, la policía encontró al joven sin vida sobre la cinta asfáltica, mientras que la moto estaba a unos 30 metros, con una conservadora sujeta en el asiento. Personal del SAME que acudió al sitio confirmó el fallecimiento a causa de un traumatismo encéfalo craneano grave.

El conductor del automóvil permaneció en el lugar y colaboró con las pesquisas. En la escena trabajó personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes, mientras que la causa quedó a cargo de la Justicia, que investigará las circunstancias y posibles responsabilidades del choque.