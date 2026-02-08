“Toky”, el Dogo Argentino que ganó el certamen internacional de perros más prestigioso del mundo

El nombre de la Argentina volvió a brillar en una de las vidrieras más exigentes del planeta. En el marco de la histórica 150ª edición del Westminster Kennel Club Dog Show, el certamen canino más antiguo y prestigioso de los Estados Unidos, el Dogo Argentino “Toky Del Totoral” se consagró como “Mejor de la Raza” (Best of Breed), un reconocimiento reservado únicamente para los ejemplares más sobresalientes del mundo.

La consagración tuvo lugar el pasado martes 3 de febrero de 2026 en el imponente Javits Center de Manhattan, donde cientos de criadores, jueces y especialistas internacionales se reunieron para celebrar el sesquicentenario del evento, considerado por muchos como el verdadero “Olimpo” de la cinofilia mundial.

Toky, proveniente del reconocido criadero cordobés “El Totoral”, no solo logró imponerse en una competencia de altísimo nivel, sino que además consolidó su nombre como una leyenda dentro de la historia del Dogo Argentino, la única raza originaria de nuestro país reconocida oficialmente por las principales federaciones internacionales.

Detrás de la victoria de Toky hay años de trabajo silencioso, dedicación y selección genética responsable. Criado en la provincia de Córdoba, en el prestigioso establecimiento El Totoral, el ejemplar es el resultado de un proyecto que buscó desde sus inicios la excelencia morfológica, el equilibrio temperamental y la preservación de los rasgos históricos de la raza.

Su triunfo en Nueva York representa la culminación de un recorrido que comenzó en pistas locales y exposiciones nacionales, donde Toky ya se destacaba como una promesa, hasta alcanzar finalmente el escenario más competitivo del planeta.

Para los criadores argentinos, este logro significa mucho más que una cinta dorada: es una reivindicación del trabajo realizado en el país y una confirmación de que la crianza nacional puede competir de igual a igual con las potencias tradicionales de Europa y Norteamérica.

Toky compitió dentro del exigente Grupo de Trabajo (Working Group), donde se evalúan perros de gran porte, estructura atlética y temperamento firme. Frente a competidores de primer nivel internacional, el dogo argentino cautivó a los jueces con su andar armonioso, su potencia física, su blancura impecable y un carácter equilibrado que se convirtió en su sello distintivo.

Especialistas presentes destacaron que Toky representa un estándar casi perfecto de la raza: musculatura definida, proporciones armónicas y una presencia imponente en el ring, sin perder la nobleza que caracteriza al Dogo Argentino moderno.