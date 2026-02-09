Emitieron alerta amarilla por temperaturas extremas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió doble alerta, por un lado alerta amarillo por tormentas fuertes que abarca a toda la provincia, por otro lado también por temperaturas extremas para las zonas de Puna de Susques, Cordillera de Cochinoca, Cordillera de Rinconada, Cordillera de Santa Catalina, Cordillera de Susques, Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya, Yavi y Zona Montañosa de Dr. Manuel Belgrano, Zona Montañosa de Humahuaca, Zona Montañosa de Tilcara y Zona Montañosa de Tumbaya.

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas.

¿Cuáles son las recomendaciones frente a un evento de temperatura extrema cálido?

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: