Kim Kardashian y Lewis Hamilton: la pareja sorpresa del Super Bowl 2026

Kim Kardashian y el piloto británico Lewis Hamilton fueron vistos juntos en el Super Bowl LX y fue la primera aparición pública como pareja desde que comenzaron a circular rumores de un vínculo romántico entre ambos.

Durante la transmisión del partido se pudo ver a la socialité y el siete veces campeón mundial de Fórmula 1, estuvieron sentados en una suite VIP del estadio, donde fueron captados por cámaras mientras mantenían una “amistosa conversación”, lo que avivó aún más la atención mediática sobre su relación.

Según medios internacionales, la relación entre Kardashian y Hamilton había sido objeto de numerosos rumores tras varios encuentros públicos y privados. Aunque la pareja no había hecho una declaración oficial sobre la supuesta relación, su presencia en un evento tan mediático como el Super Bowl se interpreta como una confirmación.

El blanqueo de este romance se dio en paralelo al esperado Apple Music Halftime Show con Bad Bunny, que atrajo la atención global por su puesta en escena y la participación de múltiples artistas invitados, como Lady Gaga y Ricky Martin.