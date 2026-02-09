Violento choque en avenida Almirante Brown entre una camioneta y un camión

Un fuerte choque se registró durante la mañana de este lunes en la avenida Almirante Brown, en San Salvador de Jujuy. La colisión, de gran violencia, involucró a un camión proveniente de la provincia de Salta y una camioneta, resultando en dos personas con lesiones leves y cuantiosos daños materiales en ambos vehículos.

El siniestro obligó a la inmediata intervención de personal policial y servicios de emergencia en el lugar. De acuerdo con los primeros reportes, el accidente habría ocurrido cuando la camioneta intentó cambiar de carril en dirección a la zona sur, cruzándose en el trayecto del camión e impactándolo de frente.

El conductor del camión, quien resultó con heridas leves, manifestó a las autoridades que el otro conductor se habría cruzado de carril de manera intempestiva. Además, se presume que el conductor de la camioneta estaba alcoholizado.

Ambos conductores fueron atendidos en el lugar por los daños menores sufridos. La situación respecto a la presunta alcoholemia del conductor de la camioneta será objeto de las pericias correspondientes para su confirmación oficial, en el marco de la investigación que se lleva adelante para determinar las causas precisas del violento choque.