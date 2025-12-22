21°
22 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Parque Nacional Iguazú
Dirigentes Peronistas
LIBERTADOR
Pampa Blanca
musgos
Duki
Cambios en el Gobierno de Jujuy
Estacionamiento
Sin casco no ingresas
Caso Loan
Parque Nacional Iguazú
Dirigentes Peronistas
LIBERTADOR
Pampa Blanca
musgos
Duki
Cambios en el Gobierno de Jujuy
Estacionamiento
Sin casco no ingresas
Caso Loan

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
Cambios en el Gobierno de Jujuy

Asunción de los nuevos funcionarios del Poder Ejecutivo provincial

El objetivo declarado es alcanzar un Estado más eficiente.

Lunes, 22 de diciembre de 2025 18:37

Durante la tarde de este lunes, en Casa de Gobierno, se llevó a cabo una reestructuración clave del Gabinete provincial. En el Salón de la Bandera, los nuevos funcionarios prestaron juramento con el objetivo primordial de avanzar hacia una administración más moderna y eficiente.

Del acto participaron el gobernador Carlos Sadir, el vicegobernador Alberto Bernis, el intendente Raúl Jorge, así como otras autoridades del Ministerio Público de la Acusación.

De esta manera, el Gabinete quedó conformado de la siguiente manera: Daniela Alejandra Teseira, como ministra de Educación; Leandro Álvarez, como ministro de Ambiente y Cambio Climático; Diego Cussel, como Fiscal de Estado; Facundo Luna, como procurador del Tesoro de la Provincia; y Rubén Manzur, como ministro de Salud.

Cabe resaltar que, por el momento, el resto de las carteras continuarán con los mismos titulares.

Noticia en desarrollo...

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD