Numerosas actividades en el mes por el Día del Jubilado

Los adultos mayores de Jujuy se preparan para un mes lleno de festejos y actividades, conmemorando el Día del Jubilado. Si bien la fecha central es el 20, el gran festejo se llevará a cabo el 24 en la Asociación Gaucha, con una jornada que incluirá la elección de la reina y el "Chico 10", concursos de mesas y baile.

Otra actividad destacada será la Velada Artística en el Teatro Mitre el 1 de octubre, en la que los jubilados mostrarán sus habilidades artísticas en dos funciones, poniendo en escena el trabajo que realizan durante todo el año en los talleres.

El programa también incluye: hasta mañana, exposición de trabajos del Taller "Hospital de Juguetes". Mañana también en la Casa del Jubilado, presentación del libro del escritor jujeño Félix Domingo Artaza. Asimismo para el 12/9, visitas guiadas a la Reserva Natural Urbana "Baron Schuel" y al Cabildo (cupos limitados con inscripción previa), entre otras actividades.