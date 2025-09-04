¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

4 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Onda Estudiantil 2025

El Tribuno de Jujuy agasajó a las candidatas estudiantiles de Palpalá

La elección a embajadora departamental se realizará mañana en el Estadio Olímpico.

Carmen Amador
Jueves, 04 de septiembre de 2025 00:00
EN EL SALÓN DE EVENTOS DE EL TRIBUNO DE JUJUY | LAS CANDIDATAS AL CETRO DEL DEPARTAMENTO DE PALPALÁ FUERON AGASAJADAS AYER POR NUESTRO MATUTINO.

Las 11 candidatas a representante estudiantil del departamento de Palpalá visitaron ayer las instalaciones del diario El Tribuno de Jujuy, donde fueron agasajadas en la víspera de la elección que se realizará mañana a las 20.30 en el Estadio Olímpico.

Las 11 candidatas a representante estudiantil del departamento de Palpalá visitaron ayer las instalaciones del diario El Tribuno de Jujuy, donde fueron agasajadas en la víspera de la elección que se realizará mañana a las 20.30 en el Estadio Olímpico.

COPA CON FRUTOS DE LA ESTACIÓN | LAS BELLAS CANDIDATAS PALPALEÑAS DISFRUTARON LA PROPUESTA.

La administradora del diario, Jaqueline Méndez Mealla, les dio la bienvenida y compartió un emotivo encuentro. Las jóvenes tuvieron la oportunidad de vivir la experiencia de una sesión de fotos profesional y la grabación de videos que se publicarán en la página web, redes sociales y en este suplemento especial de "Onda Estudiantil".

JACQUELINE MÉNDEZ MEALLA | OFRECE SU DISCURSO DE BIENVENIDA.

En un diálogo cercano, Jacqueline Méndez Mealla les deseó una experiencia inolvidable, deseándoles que esta vivencia les sirva para forjar una actitud siempre positiva y conservar la frescura y la alegría en las diferentes situaciones de la vida. El agasajo culminó con un almuerzo ligero que incluyó frutas variadas, jugos y bocaditos.

CLIMA DISTENDIDO | LAS CHICAS HABLARON DE SUS EXPECTATIVAS.

CONOCIÉNDOSE | LAS CHICAS APROVECHARON EL MOMENTO PARA DIALOGAR.

Las candidatas que disputan la representación de Palpalá son Valentina Candelaria Rebollo (FASTA San Alberto Magno), Rocío Aylén Villa (Secundario de Artes n°53), Angelina Luján Armella Morel (Colegio Modelo), Zahira Martina Vilca (Colegio N° 1 "Domingo Faustino Sarmiento"), Mía Vanina Calisaya (Bachillerato Provincial N° 22 "Héroes de Malvinas"), Camila Maia Arenas (Escuela Provincial de Comercio N° 2 "Dr Manuel Belgrano"), Ariadna Constanza Méndez Rodríguez (Escuela de Educación Técnica), Yanina Luján Fernández (Colegio Sagrado Corazón), Iris Alejandra Gaspar (Escuela Secundaria Rural N° 2), Alexia Solange Heredia (Colegio Secundario N° 5) y Jésica Fátima Ferri (Escuela Provincial Agrotécnica N° 1 El Brete).

DIALOGANDO CON EL TRIBUNO PLUS | LA ADMINISTRADORA DE NUESTRO DIARIO.

LA REINA SALIENTE

GESTO | JACQUELINE MÉNDEZ MEALLA ENTREGÓ RAMOS DE FLORES A LAS CHICAS.

GRAN ANFITRIONA | JACQUELINE MÉNDEZ MEALLA CON UNA CANDIDATA.

Temas de la nota

