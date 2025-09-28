Ganadores 6º edición del Salón Provincial de Artes Visuales

La Secretaría de Cultura de la Provincia anunció los resultados de la 6º edición del Salón Provincial de Artes Visuales en las disciplinas Pintura, Fotografía y Grabado, tras la evaluación de un jurado integrado por los artistas Diana Guzmán (La Rioja), Gabriela Alejandra Brouwer (Catamarca) y José Abel Demuro (Jujuy).

En Pintura, el 1º Premio y adquisición fue para Mario Lisandro Alejo por "Recuerdo del exterior"; el 2º Premio para Froilán Colque por la obra "De la serie de los visitantes"; el Premio Estímulo Joven fue Jorge César Agustín Burgos por "La indiferente"; y el Reconocimiento a la trayectoria para Sergio Mauricio Lizárraga por "El ladrón de sueños".

En Fotografía, el 1º Premio y adquisición correspondió a Mauro Gabriel Cruz por "Sábado 10 de mayo 2025"; el 2º Premio fue para Evangelina Georgina Herrera por "Umbral"; y el Premio Estímulo Joven para Kevin Alan Armella por "Obreros". Hubo menciones honoríficas para Francisco Picchetti, Fabián Benjamín Cruz y Abel Fernando Mamani, y una mención especial para Paula Cecilia Robles Ávalos.

En Grabado, el 1º Premio y adquisición fue para Ricardo Agustín Begueri por "Terrenal/ Sagrado"; el 2º Premio para Antonella Pérez Camacho por "Fishing the lotus: formas de suspensión"; el Premio Estímulo Joven para Anabella Gala Riccardi por "Flora"; y menciones honoríficas para Alejandro López y Martín Germán Sajama Guzmán. Las muestras con las obras ganadoras y seleccionadas se inaugurarán el próximo viernes en Culturarte, Casa Macedonio Graz y Casa Silvetti de San Salvador de Jujuy.