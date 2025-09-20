Hoy XIX Festival del Pescador

Esta noche desde las 20 en el Club Defensores de Talleres de El Piquete se realizará el XIX Festival Provincial del Pescador organizado por la comisión municipal con una destacada grilla de folcloristas que les cantarán al público de esa región.

A lo largo del espectáculo se premiarán a los ganadores del Concurso de Pesca realizado el pasado fin de semana en el río San Francisco, el público podrá degustar comidas típicas y bailar chaqueñadas y otros ritmos tradicionales.

Estarán en el escenario Ángelo Aranda, Santiago Cueto, el grupo Sentimiento, Las 4 cuerdas, Los criollos, Dueños del monte, la solista Mica Tejeda, Chaqueñeros, y Sueños del Litoral. A ellos se sumarán los ballets municipal San Francisco y Huella gaucha.

El comisionado municipal Ariel Ortiz se ocupará de distinguir a los pescadores ganadores: Paulo Vega, 4º lugar; Sebastián Cano, 3º; Martín Godoy, 2º y el ganador Juan Pablo Medina quien recibirá $800 mil por haber logrado la mejor pieza, entre aproximadamente unos cien concursantes.

La nueva edición festivalera será una gran atracción para los piqueteños y pobladores de municipios cercanos como El Fuerte, Palma Sola, Caimancito, Santa Clara lográndose una gran confraternidad que celebrará la chaqueñada y la proximidad de las honras a la patrona de esa comuna, la Virgen de La Merced.