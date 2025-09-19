°
20 de Septiembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Unidad Regional II
LIGA PROFESIONAL
Jujuy crece
Agresión sexual
Liga Jujeña
Onda Estudiantil 2025
boxeo
Onda Estudiantil 2025
Copa País
Onda Estudiantil 2025
Unidad Regional II
LIGA PROFESIONAL
Jujuy crece
Agresión sexual
Liga Jujeña
Onda Estudiantil 2025
boxeo
Onda Estudiantil 2025
Copa País
Onda Estudiantil 2025

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1520.00

3884873397
PUBLICIDAD
ONDA ESTUDIANTIL 2025

Elección departamental Cusi Cusi

Viernes, 19 de septiembre de 2025 21:54
EN PAMPICHUELA | NÚMERO ARTÍSTICO DURANTE LA GALA DE LA ELECCIÓN DEPARTAMENTAL DE VALLE GRANDE.

CUSI CUSI | LOS CHICOS BAILAN DURANTE LA ELECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SANTA CATALINA.

ESPLÉNDIDO | EL ESCENARIO REALIZADO POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL POLIMODAL DE CUSI CUSI.

SIEMPRE PRESENTES | LAS HINCHADAS DE LAS CANDIDATAS, EN ESTE CASO EN LA DEPARTAMENTAL DE TILCARA.

DE CASPALA | JOHANA DIAMELA BATALLANOS QUIPILDOR.

TODA LA ONDA | MAXIMILIANO CORTEZ, CHICO 10 DEL DEPARTAMENTO SAN ANTONIO.

A FLOR DE PIEL | FELICIDAD DE UNA CANDIDATA PALPALEÑA.

IMPACTANTE | ESCENARIO EN YUTO, SEDE DE LA DEPARTAMENTAL DE LEDESMA.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD