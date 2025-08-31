Desfiles dobles de carrozas desde las 18 porque son 80

La 74º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, que se extenderá del 17 al 27 de septiembre, contará con la participación de 80 carrozas en la Ciudad Cultural. En conjunto directivos, profesores asesores, alumnos y el Ente Autárquico Permanente de la FNE decidieron entonces que los desfiles dobles inicien a las 18 para una mejor organización de los tiempos de participantes y público.

Este cambio ya figura en la agenda de actividades 2025 por lo cual el desfile del sábado 20 de septiembre y el del jueves 25 arrancarán a las 18. Los cuatro desfiles simples continuarán con horario de comienzo a las 20 y la entrega de premios del 27 de septiembre, a las 17.

En la reunión concretada en el Colegio Técnico de Jujuy también abordaron la implementación de una billetera virtual "jujeña", destinada a los carroceros. A través de esa herramienta, cada estudiante que participe en la construcción de carrozas contará con un monto asignado para la compra de alimentos y suministros durante el desarrollo de la FNE. Esa medida se enmarca dentro del programa de educación financiera impulsado por el Gobierno de la Provincia de Jujuy con el Ministerio de Hacienda.

Vale recordar que Carolina Calvó, directora de Educación Superior, explicó que está dirigida a los estudiantes y docentes asesores de las carrozas que estén dentro del listado que maneja el EAP. "A través de la educación financiera, no solo se les enseña finanzas personales, sino a tomar decisiones inteligentes" así podrán decidir qué alimentos comprar, dónde y para qué utilizar el dinero.

Deberán inscribirse en el Campus Virtual del Ministerio de Educación, realizar y aprobar un curso virtual de Educación Financiera que empieza el 3 de septiembre.