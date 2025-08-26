Taller de Lecto Escritura para niños y jóvenes

Está en marcha el Taller de Lecto Escritura “Leer para crecer”, que dicta la escritora Isabel Martínez, destinado a niños.

El mismo se dictará hasta fines del mes de octubre, en el hospital Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana”, los sábados de 9 a 10.30 en la salas naranja, verde, amarilla y fucsia para niños internados en este nosocomio. Y los sábados en el horario de 10.30 a 12, el taller se dicta en las instalaciones de la librería Benicio (calle Salta 1272), para niños en general. Este taller participará de la Maratón Nacional de Lectura a llevarse a cabo el 26 de septiembre próximo en todo el país bajo el lema “Del Lobo feroz a Lord Voldemort”.

El acceso a este taller es libre y gratuito. Los objetivos son incentivar a la lectura, desde el placer y el interés propio del participante; promover el acceso al mundo de la literatura; que los niños y jóvenes puedan reconocer géneros literarios y autores clásicos; crear un espacio ameno donde los participantes puedan compartir, divertirse y reflexionar, fomentando el diálogo y la comunicación; despertar y fortalecer en las madres de los chicos el interés por la lectura para que puedan compartir con ellos nuevas experiencias y afirmar vínculos y establecer un encuentro entre el autor y el lector.

Por informes, los interesados pueden comunicarse por Wathsapp al 3884560714.