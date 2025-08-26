¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
26 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Motociclismo
alto comedero
Legislatura de Jujuy
Barrio Alberdi
Día del educador para la Salud
Juegos Forja
LIGA PROFESIONAL
Jujeños por la Inclusión
opinión
San Pedro de Jujuy
Motociclismo
alto comedero
Legislatura de Jujuy
Barrio Alberdi
Día del educador para la Salud
Juegos Forja
LIGA PROFESIONAL
Jujeños por la Inclusión
opinión
San Pedro de Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1370.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2260.50

DÓLAR BLUE

$1365.00

3884873397
PUBLICIDAD
Isabel Martínez

Taller de Lecto Escritura para niños y jóvenes

En el hospital y en librería Benicio, cada sábado.

Martes, 26 de agosto de 2025 01:03

Está en marcha el Taller de Lecto Escritura “Leer para crecer”, que dicta la escritora Isabel Martínez, destinado a niños.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Está en marcha el Taller de Lecto Escritura “Leer para crecer”, que dicta la escritora Isabel Martínez, destinado a niños.

El mismo se dictará hasta fines del mes de octubre, en el hospital Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana”, los sábados de 9 a 10.30 en la salas naranja, verde, amarilla y fucsia para niños internados en este nosocomio. Y los sábados en el horario de 10.30 a 12, el taller se dicta en las instalaciones de la librería Benicio (calle Salta 1272), para niños en general. Este taller participará de la Maratón Nacional de Lectura a llevarse a cabo el 26 de septiembre próximo en todo el país bajo el lema “Del Lobo feroz a Lord Voldemort”.

El acceso a este taller es libre y gratuito. Los objetivos son incentivar a la lectura, desde el placer y el interés propio del participante; promover el acceso al mundo de la literatura; que los niños y jóvenes puedan reconocer géneros literarios y autores clásicos; crear un espacio ameno donde los participantes puedan compartir, divertirse y reflexionar, fomentando el diálogo y la comunicación; despertar y fortalecer en las madres de los chicos el interés por la lectura para que puedan compartir con ellos nuevas experiencias y afirmar vínculos y establecer un encuentro entre el autor y el lector.

Por informes, los interesados pueden comunicarse por Wathsapp al 3884560714.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD