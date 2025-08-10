Gimnasia intentará hoy seguir por la buena senda

Gimnasia entró en la recta final de la fase regular de la Primera Nacional y sabe que la obligación de ganar se amplía. Hoy visita a Mitre desde las 15.30 en el estadio "Doctores José y Antonio Castiglione" con el control de Álvaro Carranza.

De entrada, Matías Módolo introduce dos variantes, vuelve el capitán, Guillermo Cosaro, luego de cumplir con la fecha de suspensión, por Sebastián Sánchez en la zaga central, mientras que la otra es obligada, ya que por el lesionado Franco Camargo estará Bruno Palazzo.

El resto, podría ser el mismo que viene de golear a Colón de Santa Fe la fecha pasada, aunque podría haber un cambio más teniendo en cuenta que Matías Módolo busca el mejor "once" según el rival. Pero independientemente de los nombres, el que ingresa debe cumplir al pie de letra lo trabajado durante la semana. Sobre todo porque al frente estará un rival que debe ganar o ganar luego de tres caídas al hilo.

El "lobo", puntero de la Zona B, deberá saber aprovechar cada momento del encuentro, Mitre por esa necesidad de volver a sumar saldrá a buscar los tres puntos desde el inicio y sin dudas se abrirán los espacios para hacer ancho el campo de juego y llegar con mucha gente al ataque. Por eso no se descarta que pueda volver a aparecer entre los titulares "Panchito" Maidana para acompañar a Hugo Soria en la mitad de la cancha y lograr mayor tenencia de pelota en los momentos claves.

Gimnasia sabe que no puede perder puntos, aunque un empate siempre suma y sirve.

Por su parte, los de Gabriel Schürrer suman hasta el momento 32 puntos y están a 7 unidades del último puesto de Reducido, hoy en manos de Estudiantes de Buenos Aires con 39 unidades, por lo que matemáticamente puede llegar a pelear por un lugar.

Y con esos números, saldrán a buscar ganarle al puntero de la zona B, por lo que no habrá variantes en el once que viene de caer en Mendoza ante Gimnasia.

Chacarita no pudo con “Cadu”

Chacarita igualó sin goles ante Defensores Unidos de Zárate, como visitante, en el marco de la vigésimo sexta fecha de la Primera Nacional, y dejó pasar una chance clave para subirse a la punta de la Zona B, compartiendo el primer lugar con los Gimnasia de Jujuy y de Mendoza. Por otro lado, Deportivo Maipú venció 1 a 0 a Tristán Suárez con un gol de Marcelo Eggel y se consolidó en zona de Reducido. Además, Deportivo Morón superó 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto, Colegiales derrotó 2 a 0 a Almagro y Talleres de Remedios de Escalada se impuso por 2 a 1 ante Nueva Chicago. Chacarita, condicionado por cinco bajas, presentó un once con múltiples variantes y mostró escasa generación ofensiva.

En el primer tiempo, apenas inquietó con un centro que Rivero no logró conectar, mientras que “Cadu” tuvo la más clara con un remate que contuvo Avellaneda. En el oeste bonaerense, Deportivo Morón venció 2 a 1 a Estudiantes con doblete de Ivo Constantino, el segundo de penal. Javier Ferreira descontó para el “celeste”, que tuvo en Brian Olivera a su figura con dos atajadas destacadas. Colegiales superó 2 a 0 a Almagro con goles de Valentín Robaldo y Leandro Montagnoli.